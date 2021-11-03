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قرار جديد من رابطة الأندية بشأن القمة 123

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قرار جديد من رابطة الأندية بشأن القمة 123 قرار جديد من رابطة الأندية بشأن القمة 123

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بدأ العد التنازلي لمباراة القمة 123، والتى تجمع بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب تعيين مراقبين مسابقات لقمة والأهلي المقرر لها الثامنة مساء الجمعة المقبل.

وأكد مسئولو رابطة الأندية المحترفة أن مباراة الزمالك والأهلى ستقام فى الثامنة مساء الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة الثالثة للدورى الممتاز، ولا نية لتأجيلها أو تغيير الملعب.

كما أكد مسئولو رابطة الأندية أن قمة الدورى المصرى بين الزمالك والأهلى ستقام بحضور جماهيرى بواقع ألف مشجع لكل نادٍ، ولا نية لمنع التواجد الجماهيرى كما يتردد.

المصرى اليوم

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