كيروش سلاح أحمد عبدالقادر للمشاركة في مباريات الأهلي

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كشف أحمد حمدي عبدالقادر لاعب فريق الأهلي للجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن تلقيه اتصالات من جانب الجهاز الفنى للمنتخب، للتأكيد على تواجده ضمن الحسابات الفنية للبرتغالى كارلوس كيروش في الفترة الحالية.

و يضغط أحمد حمدى عبدالقادر جناح النادى الأهلى، للمشاركة في المباريات القادمة مع النادى الأهلى في بطولة الدورى الممتاز.

ويفكر كارلوس كيروش بجدية في خطوة ضم أحمد حمدى عبدالقادر لصفوف منتخب مصر في ظل اقتناعه الكبير بإمكانياته الفنية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز بالخط الأمامى.

وكان أحمد حمدى عبدالقادر قد شارك في الشوط الثانى من لقائي الإسماعيلى والبنك الأهلي وتمكن من تسجيل الهدف الرابع للقلعة الحمراء في الدراويش.