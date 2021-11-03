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تدريبات بدنية وتأهيلية لـشيكابالا وحفني فى

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تدريبات بدنية وتأهيلية لـشيكابالا وحفني فى الزمالك تدريبات بدنية وتأهيلية لـشيكابالا وحفني فى

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خاض محمود عبدالرازق شيكابالا وأيمن حفني ومحمود شبانه، وأحمد زكي، ومحمد حسام بيسو، ومحمد حمدي وسيد عبدالله نيمار لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، تدريبات تأهيلية وبدنية صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، ضمن البرنامج التدريبي الموضوع لهم لتجهيزهم للفترة المقبلة.

وأدى اللاعبون التدريبات تحت قيادة أحمد عصمت مدرب التأهيل والأحمال بالفريق، وكانت عبارة عن جري حول الملعب وإطالات، بجانب بعض التدريبات التأهيلية والبدنية الأخرى.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم الأربعاء على مجموعتين استعدادا للقاء القمة المقرر له في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق عقب التدريب للانتظام في معسكر مغلق اليوم الأربعاء عقب التدريب استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام النادي الأهلي.

المصرى اليوم

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