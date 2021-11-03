«الصحة» تُطلق أول جواز سفر إلكتروني على الهواتف الذكية لإثبات تلقي اللقاح اليوم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة الصحة والسكان، اعتبارا من اليوم الأبعاء، تفعيل تطبيق على الهواتف المحمولة بنسختين للأندرويد والآيفون، ليكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، ويكون بديلا عن الشهادات الورقية الخاصة باثبات الحصول على لقاح كورونا.

ويوضح هذا التطبيق، ما إذا كان الشخص قد حصل على اللقاح أم لا، ويكون مزودا بـ«كيو أر كود» وهو ما يسمى بجواز السفر الصحى أو الطبي، ويقرأ في جميع مطارات العالم ويعرف من خلال حصول المواطن على أي نوع من أنواع اللقاحات، كما أنه صالح للاستخدام داخل وخارج مصر.

وأشارت الوزارة، أن المسافر سيدخل بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان «أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح» وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

وأكدت الوزارة، أنه لا رجعة عن تطبيق قرار عدم دخول أي موظف إلى عمله إلا بعد الحصول على اللقاحات أو تقديم مسحات تفيد بأنه خالى من كورونا كل أسبوع وبالتأكيد يتحمل نفقتها الموظف.

وأضاف، أن لقاح واحد فقط هو الذي أجيز عالميا للأطفال للوقاية من كورونا وهو فايزر، ونحن ندرس هذا النوع من اللقاح لاستخدامه في الأطفال، موضحا أن التجارب والدراسات أثبتت أن لقاح كورونا آمن للحوامل والمرضعات، وانه من الأفضل تطعيم السيدات الحوامل والمرضعات بلقاح كورونا، وبلقاح الأنفلونزا الموسمية، موضحا ان لقاح كورونا يحمى الطفل خلال الـ 6 أشهر الأولى من الولادة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف