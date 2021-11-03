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تطورات جديدة فى موقف الشناوي من القمة

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تطورات جديدة فى موقف الشناوي من القمة تطورات جديدة فى موقف الشناوي من القمة

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تزايدت فرص محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي للمشاركة في مباراة القمة أمام في بطولة الدوري الممتاز.

ويعاني محمد الشناوي حارس الأهلي من إصابة في العضلة الخلفية غاب بسببها عن المباريات ولكن الجهاز الطبي يحاول لحاقه بمباراة الزمالك في قمة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي غريمه التقليدي الزمالك يوم 5 نوفمبر المقبل.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن محمد الشناوي بات جاهزاً للمشاركة في مباراة القمة بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية بعد الحقن بالبلازما مرتين حتى يكون جاهزاً من الناحية الفنية والبدنية لفورمة المباريات.

المصرى اليوم

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