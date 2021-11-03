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الأهلي يواجه الجديدة اليوم في بطولة منطقة القاهرة 2008

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الأهلي يواجه مصر الجديدة اليوم في بطولة منطقة القاهرة 2008 الأهلي يواجه الجديدة اليوم في بطولة منطقة القاهرة 2008

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يلتقى فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 اليوم الأربعاء مع مضيفه الجديدة، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري منطقة القاهرة.

«أهلي 2008» نجح في تحقيق الفوز خلال مباراتي الجولة والثانية، لذلك يسعى لتحقيق فوز جديد في مباراة اليوم، ليواصل انطلاقته المميزة في البطولة، وينفرد بصدارة الترتيب.

وجمع «أهلي 2008» في مباراتين 6 نقاط من الفوز على السكة الحديد بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى، وعلى مستقبل وطن بثمانية أهداف نظيفة في الجولة الثانية، مسجلًا 13 هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.

ومن المقرر أن يستضيف «أهلي 2008» نظيره إنبي في لقاء الجولة الرابعة، يوم السبت المقبل، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

ويضم الجهاز الفني لفريق الأهلي مواليد 2008 كلا من أحمد صديق مديرًا فنيًا، وأحمد يونس مدربًا عامًا، وسمير جميل مدربًا لحراس المرمى، وأحمد فؤاد إداريًا.

المصرى اليوم

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