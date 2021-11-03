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قررت نيابة مركز منية النصر، في محافظة الدقهلية، اليوم، تجديد حبس شاب متهم بقتل شقيقته قبل شهرين من فرحها، بعدما سكب عليها بنزين وأشعل النيران فيها وفى شقتها بسبب الخلاف على الميراث.

كان مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور قسم شرطة الكردي بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بمنزل بناحية كفر الكردي دائرة القسم ووجود مصابين، وتداول أهالي قرية كفر الكردي مقطع فيديو تظهر فيه المجني عليها، والنار مشتعلة بها، وهي خلف بوابة مدخل العقار مغلقة بالقفل والجنازير ولم يتمكن أحد من إنقاذها حتى احترق نصفها العلوى كله .

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة وداد زكريا محرز محمد عوف، 25 عاما، حاصلة على بكالوريوس تجارة وتعمل بجمعية أهلية خاصة بالكردي، بحروق من الدرجة الثانية بالوجه وفروة الرأس والعنق والصدر والكتف الأيمن والذراع الأيسر، وتم عمل الإسعافات اللازمة لها بمستشفى ميت سلسيل وتم تحويلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة وبسؤال المجنى عليها في المستشفى أكدت أن شقيقها محمد هو من أشعل النيران فيها وفى شقتها هي ووالدتها بسبب الخلاف على الميراث

وأكدت المجني عليها بصعوبة في الكلام «أن شقيقها أحضر جركن بنزين وألقى جزء كبير من محتواياته في الشقة واشعل النيران فيها وعندا حاولت الهرب إلى السلم قام بسكب البنزين عليها وأشعل فيها النيران بولاعه كانت بحوزته وهى تحاول الهروب، وأغلق بوابة المنزل الرئيسية بالمفتاح لمنع دخول أحد لانقاذه، وتبلغ لقسم شرطة الكردى بوفاة الفتاة بعد يومين من الحادث متأثرة بحروقها .

انتقل فريق من النيابة العامة إلى المنزل لمعاينة المكان وتبين أن الحريق بمنزل المرحوم زكريا محرز محمد عوف وأن المنزل مكون من 3 طوابق على مساحة 150 م2 تقريبا، وأن الحريق نشب بشقة بالدور الثالث مكونه من غرفتين نوم وصالة وحمام ومطبخ، وبها الجهاز الخاص بالمجنى عليها حيث كانت تستعد للزفاف خلال شهرين .

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل فعلته بوجود خلاف كبيرة بينه وبين شقيقته وامه على الميراث وتقسيم المنزل، وبإرشاده تم ضبط الجركن البلاستيكي المستخدم وكذا الولاعة المستخدمة.

وإتهم المتهم والدته أنها السبب في الخلافات وأنها فضلت شقيقته عليه وحاولت طرده من شقته بذات المنزل هو وزوجته وأولاده الثلاثة .

وقال محمود الدسوقى الحداد من أهالى الكردى وأحد شهود العيان في بث مباشر للمصرى اليوم «أن هناك خلافات منذ 5 سنوات بين الأم وابنتها المجنى عليها من جهة وابنها الوحيد من جهة أخرى وذلك بعد وفاة الأب وصلت للمحاكم بسبب تقسم البيت وقيام الأب بكتابة شقة للبنت في المنزل خارج الميراث وأن زوجة المجنى عليه كانت تحرضه على أمه واخته وأمه رفعت عليهم قضية طرد من الشقة وأنه سبق وتوعدهم بالحرق قبل ذل وتدخل الجيران واهل الخير لحل مشاكلهم»

وأضاف «حاولت أكثر من مرة اصلاح الأمور بينهم لكن دون فائدة ويوم الحادث قام محمد المتهم بشراء جركن بنزين كبير ودخل شقة أمه وأخته في الصباح ورش بنزين في كل الغرف وعلى عفش شقيقته وفى المطبخ وكانت شقيقته في الحمام وأمه على السطوح ولكنه كان يظن أنهما الاثنين بالشقة ثم أشعل في الشقة النيران ونزل إلى شقته وأغلق عليه المنزل وعندما خرجتا أخته من الحمام صرحت وجريت على السلم لكنه قابلها قبل أن تخرج من البوابة وألقى عليها بالبنزين وأشعل فيها النيران هي الأخرى وربنا انقذ أمه لأنها لم تسمع ماحدث حيث كانت على السطوح»

وتابع «سمع الجيران الصراخ وحاولوا فتح البوابة ولكنهم فشلوا حيث أغلقها الأب وتركها تحترق وهو وزوجته كانوا يشاهدونها من على السلم وهي تحترق حتى انتبهت الأم للصراخ وألقت نسخة من المفاتيح للجيران وفتحوا البوابة ولكن للأسف كانت الشابة احترق نصفها العلوي وحالتها كانت خطرة وتوفيت بعد ذلك»

وأضاف السيد الدرديرى عم المجنى عليها في بث مباشر للمصرى اليوم «للأسف المشاكل كانت وصلت بينهم لمرحلة سيئة وكله بسبب الخلاف على تقسيم الميراث وجميع العائلة تعبوا في محاولة الإصلاح وكل يوم واحد فيهم يعمل قضايا في الاثنين وللأسف الطرفين دفعوا الثمن الأخت ضاعت والأخ اتسجن والأم هتعيش بحسرتهم ولم يتبقى سوى الزوجة التي كانت تحرض وتشعل النيران بينهم»