ضبط 148 قضية مخدرات وتنفيذ 51 ألف حكم قضائي متنوع

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وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، اليوم الأربعاء، حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 80 قطعة سلاح ناري بحوزة 57 متهمًا، و162 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 51110 أحكام قضائية متنوعة، وتشكيلين عصابيين ضما 8 متهمين ارتكبوا 12 حادثًا متنوعًا، وضبط 148 قضية مخدرات بإجمالي 161 متهما ضُبط خلالها كميات متنوعة من مخدرات البانجو والحشيش والهيروين والإستروكس والشابو والبودر والفرجينيا والفودو والآيس والأفيون والهيدرو ومادة الماكس المخدرة، و967 قرصًا مخدرًا.

كما ضبطت الحملات من المتهمين الهاربين، و13 متهمًا بأعمال البلطجة، و346 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 3 سيارات مُبلغ بسرقتهم، و22761 مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين، تم فحص 39 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم.