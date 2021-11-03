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مخالفة منشأة لم توفر سكنا للحارس

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مخالفة منشأة لم توفر سكنا للحارس مخالفة منشأة لم توفر سكنا للحارس
باشرت وضبطت فرق الرقابة الميدانية بمحافظة جدة منشأة مقاولات وذلك لوجود عامل يعمل بمهنة حارس مشروع لم توفر له مقراً للحراسة، وعلى ذلك تم مخالفة المنشأة وأخذ التعهدات اللازمة بتوفير مقر ملائم وفق الاشتراطات المحددة، إضافة إلى وسائل السلامة والصحة المهنية خلال 24 ساعة.

ودعى متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفات أنظمة العمل من خلال تطبيق معًا للرصد المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية أو عبر الاتصال بالرقم الموحد 19911، ويؤكد بأن جميع البلاغات تتم معالجتها بسرية تامة، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة في حال ثبوتها.


الوطن السعودية

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