تحرير 975 محضرًا تموينيًا في حملات بالأقصر

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أكد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالاقصر، أن مديرية التموين كثفت من حملاتها على الأسواق والمخابز والأنشطة الأخرى، وقامت بضبط المخالفين الذين يتسببوا في الإضرار بصحة المواطنين وتحرير المحاضر لهم على مستوى المحافظة وذلك من خلال حملاتها التموينية الصباحية والمسائية المستمرة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية للتأكد من عدم مخالفتهم للقوانين والتوجيهات الوزارية.

وأضاف ان الحملات اسفرت عن تحرير عدد 975 محضر ومخالفة تموينية منها عدد 342 مخالفة ضد المخابز (نقص وزن، انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، غلق مخابز وتوقف أثناء المواعيد الرسمية، عدم وجود سجلات، عدم وجود ميزان، نظافة).

كما تم ضبط عدد 601 قضية بالأسواق (عدم الاعلان عن أسعار ـ شهادة صحية ـ ضبط سلع مجهولة المصدر ـ ذبح خارج المجازر)، بالاضافة إلى ضبط عدد 32 قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.