أخبار عاجلة

«ميتافيرس» عالم الماورائيات .. من رواية إنجليزية لتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي -
مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق -
محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان -
عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات -
رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير الزمالك بعد الهجوم على أبو جبل -
طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري» -
وليد عبد اللطيف: بن شرقي لن يجدد للزمالك ولابد من بيعه -
موسيماني يحسم مصير صلاح محسن مع الأهلي -
لقاء الخميسي تسفتز جماهير الزمالك: زوجي في ماتش 6/1 كان بيلعب ضد فرقتين (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

دراسة علمية بـ «زراعة بنها»: المواد الحافظة تؤثر على الخواص الطبيعية لبعض العصائر

Print
دراسة علمية بـ «زراعة بنها»: المواد الحافظة تؤثر على الخواص الطبيعية لبعض العصائر دراسة علمية بـ «زراعة بنها»: المواد الحافظة تؤثر على الخواص الطبيعية لبعض العصائر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دراسة علمية حديثة بكلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها للباحث سامح عبدالنبي عبدالشکور، للحصول على درجة الماجستير في علوم الأغذية بكلية الزراعة ببنها بعنوان «تأثير المعاملات الحرارية والمعاملات الحديثة على جودة بعض العصائر».

وتوصلت الدراسة إلى أن الإضافات والمعاملات الحرارية التقليدية المستخدمة في حفظ العصائر ذات تأثير جيد على حفظ المنتج لأطول فترة ممكنة إلا أنها تؤثر على الخواص الطبيعية، والكيماوية، والحسية لنكتار المانجو والجوافة واوضحت الدراسة ان التكنولوجيا الحديثة أدت إلى تحسين كافة الخصائص بشكل عام.

واوصت الدراسة بضرورة إستخدام الطرق الحديثة مثل: الأوزون كأحد الطرق الحديثة المبتكرة والتي أشارت النتائج إلى مدى كفاءتها على حفظ وجودة وسلامة نكتار المانجو والجوافة والتوسع في إنشاء مصانع لزيادة الإنتاج من نكتار العصائر، مع مراعاة تطبيق التكنولوجيا الحديثة لزيادة كمية الطلب على النكتار سواء محليا وعالميا، مما يحقق عائدا اقتصاديا على الدولة، ويحقق منافسة قوية بين الدول المستوردة له وتطبيق هذه المعاملات الحديثة على نطاق واسع في مجال الصناعات الغذائية للحفاظ على جودة المنتج الغذائي.

دراسة علمية بزراعة بنها
دراسة علمية بزراعة بنها

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«ميتافيرس» عالم الماورائيات .. من رواية إنجليزية لتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي

«ميتافيرس» عالم الماورائيات .. من رواية إنجليزية لتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي

رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني

رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني

مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق

مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق

محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان

محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان