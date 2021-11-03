دراسة علمية بـ «زراعة بنها»: المواد الحافظة تؤثر على الخواص الطبيعية لبعض العصائر

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كشفت دراسة علمية حديثة بكلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها للباحث سامح عبدالنبي عبدالشکور، للحصول على درجة الماجستير في علوم الأغذية بكلية الزراعة ببنها بعنوان «تأثير المعاملات الحرارية والمعاملات الحديثة على جودة بعض العصائر».

وتوصلت الدراسة إلى أن الإضافات والمعاملات الحرارية التقليدية المستخدمة في حفظ العصائر ذات تأثير جيد على حفظ المنتج لأطول فترة ممكنة إلا أنها تؤثر على الخواص الطبيعية، والكيماوية، والحسية لنكتار المانجو والجوافة واوضحت الدراسة ان التكنولوجيا الحديثة أدت إلى تحسين كافة الخصائص بشكل عام.

واوصت الدراسة بضرورة إستخدام الطرق الحديثة مثل: الأوزون كأحد الطرق الحديثة المبتكرة والتي أشارت النتائج إلى مدى كفاءتها على حفظ وجودة وسلامة نكتار المانجو والجوافة والتوسع في إنشاء مصانع لزيادة الإنتاج من نكتار العصائر، مع مراعاة تطبيق التكنولوجيا الحديثة لزيادة كمية الطلب على النكتار سواء محليا وعالميا، مما يحقق عائدا اقتصاديا على الدولة، ويحقق منافسة قوية بين الدول المستوردة له وتطبيق هذه المعاملات الحديثة على نطاق واسع في مجال الصناعات الغذائية للحفاظ على جودة المنتج الغذائي.

دراسة علمية بزراعة بنها