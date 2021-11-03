اليابان تمنح وسام الشمس المشرقة لوزير السياحة والآثار وزاهي حواس

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أعلنت الحكومة اليابانية منح وسام الشمس المشرقة – نجم ذهبي وفضي، لوزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، ووزير الدولة الأسبق لشؤون الآثار، الدكتور زاهي حواس.

ووسام الشمس يمنحه إمبراطور اليابان لمن حققوا إنجازات بارزة في اليابان والمجتمع الدولي، ويعود تاريخ هذا الوسام إلى ما يقرب من 150 عامًا.

وقال السفير الياباني نوكي ماساكي، إن مساهمات العناني وحواس قد انعكست على الإنجازات الملموسة والمرئية في مجال الآثار المصرية، بما في ذلك مشروع المتحف المصري الكبير GEM، والذي يُعد رمزًا من رموز التعاون بين اليابان ومصر. وستواصل سفارة اليابان في مصر بذل قصارى جهدها في المستقبل أيضًا من أجل زيادة تطوير العلاقات اليابانية –المصرية بمساعدة كل من هما.

وفى بيان صادر عن السفارة اليابانية في القاهرة، قالت إن التتويج بالوسام لما قام به الدكتور العناني والدكتور حواس من إسهامات بارزة في تعزيز العلاقات بين اليابان ومصر وتنمية التبادل الثقافي والأكاديمي.

وأضافت السفارة أن العناني تولى عمل بشكلٍ وثيق مع حكومة اليابان في إطار تعزيز مشروع المتحف المصري الكبير (GEM)، الذي يُعد رمزًا للصداقة بين اليابان ومصر، والترويج له، كما أظهر قيادة قوية في إطار ذلك. بالإضافة إلى ذلك، ساهم في تعزيز التفاهم المتبادل وتبادل الوفود والأفراد بين اليابان ومصر، وذلك خلال توليه رئاسة وزارة السياحة، كما زار اليابان في عام 2019، لحضور مراسم تنصيب الإمبراطور نيابةً عن الرئيس السيسي.

وأوضحت أن الدكتور زاهي حواس كان متعاونا في إطار دعم والترويج للعديد من الدراسات البحثية والتبادلات من قبل العديد من المسؤولين والمعنيين من اليابان، بما في ذلك التنقيب والبحث عن «مركب الشمس الثانية» الخاصة بهرم الملك خوفو، والتي تتمتع بشهرة وسمعة دولية واسعة للغاية.