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صرف سلع تموينية بمبلغ 42.3 مليون جنبه بمنافذ تموين الأقصر خلال أكتوبر

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صرف سلع تموينية بمبلغ 42.3 مليون جنبه بمنافذ تموين الأقصر خلال أكتوبر صرف سلع تموينية بمبلغ 42.3 مليون جنبه بمنافذ تموين الأقصر خلال أكتوبر

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أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة بالأقصر، أنه من خلال 479 تاجر تمويني وعدد 170 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة تم صرف السلع التموينية مقررات شهر اكتوبر 2021 بمبلغ قدره 42,3 مليون جنيه بنسبة 98,9 % بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف .

كما تم توزيع وتسليم عدد 1296 بطاقة تموينية ما بين بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعي، موضحا أنه تم اضافة عدد 340 زوجة مستفيدة إلى بطاقة تموين زوجها فصلا من بطاقة تموين اسرتها .

وتابع انه تم رصد توفر جميع المواد البترولية " سولار ـ بنزين بأنواعه " من خلال 62 محطة وقود على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات، كما تم توزيع عدد 281019 اسطوانة بوتاجاز منزلية بخلاف 14679 أسطوانة تجارية خلال الشهر وبالسعر الرسمي المحدد .

المصرى اليوم

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