جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع شركة زيوت معدنية لتدريب طلابها (صور)

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وقع الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، بروتوكول تعاون مع احد شركات الزيوت المعدنية اليوم، بهدف تدعيم التواصل والتكامل بين الجانبين.

وقال «قنصوه»، إن هذا التعاون يأتي في إطار حرص جامعة الإسكندرية على تبنى فكرة الصناعة القائمة على المعرفة باستغلال طاقات طلاب الجامعة وتحويل مخرجات أبحاثهم لتأسيس شركات قائمة على مخرجات البحث العلمي، وذلك بتبني إبداعاتهم وتوجيههم باعتبارهم كوادر المستقبل، مضيفاً أن الجامعة بصدد إنشاء Technoloy Park لاحتضان أفكار طلاب جامعة الإسكندرية من جميع القطاعات والتخصصات المختلفة بالجامعة ( الهندسية والطبية والزراعية ).

وأكد على أن الجامعة سوف تقوم بتدريب منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، لمواكبة هذا التطور الذي تشهده الجامعة، كما يتم تأهيل الطلاب من خلال إنشاء برامج مشتركة بين جامعة الإسكندرية ومختلف الجامعات العالمية لتأهيل الخريج لسوق العمل وتوفير منح علمية للطلاب المتفوقين.

واتفق الطرفان على وضع خطط بحثية علمية مشتركة في صورة تعاون بحثى ورسائل علمية يتم الإشراف عليها من قبل أعضاء هيئة التدريس من الجامعة لحل المشكلات العلمية التطبيقية قيد البحث.

وقال مسؤول الشركة أن هذا البروتوكول جزءاً هام من الدور الإيجابي الذي تتبناه الشركة نحو التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية، وذلك من خلال توفير فرص تدريبية لطلاب جامعة الإسكندرية وتزويدهم بالخبرات العملية وتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل، ومساندة البحث العلمي والنهوض بالتعليم العالي والاستفادة بما تقدمه هذه الأبحاث من حلول للمشكلات الصناعية وربط الجانب الأكاديمي بالجانب العملي والتطبيقي وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات العلمية والمادية المتوفرة لدي الطرفين ويتضمن البروتوكول المشاركة في المشاريع والبحوث وورش العمل، كما يهدف البروتوكول إلى ربط القطاع الأكاديمي بسوق العمل بصورة فعلية ويساهم في إيجاد حلول غير تقليدية للمشكلات التي تواجه العمليات الإنتاجية بالشركة.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومسئولو الشركه.

جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع شركة زيوت معدنية لتدريب طلابها (صور)

جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع شركة زيوت معدنية لتدريب طلابها (صور)

جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع شركة زيوت معدنية لتدريب طلابها (صور)