«تموين الأقصر»: صرف 82.5 مليون رغيف و3701 طن دقيق بلدي خلال شهر أكتوبر

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أعلنت مديرية تموين الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل الوزارة، عن صرف كمية قدرها 82،5 مليون رغيف، خلال شهر أكتوبر الماضى، بمعدل يومي 2,6 مليون رغيف/ يوم من خلال 305 مخبز.

وأضاف وكيل وزارة التموين انه تم صرف كمية قدرها 3701 طن دقيق بلدي 82 % للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 576 مستودع دقيق على مستوى المحافظة .

كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1.14 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 53265 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.