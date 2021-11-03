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«تموين الأقصر»: صرف 82.5 مليون رغيف و3701 طن دقيق بلدي خلال شهر أكتوبر

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«تموين الأقصر»: صرف 82.5 مليون رغيف و3701 طن دقيق بلدي خلال شهر أكتوبر «تموين الأقصر»: صرف 82.5 مليون رغيف و3701 طن دقيق بلدي خلال شهر أكتوبر

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أعلنت مديرية تموين الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل الوزارة، عن صرف كمية قدرها 82،5 مليون رغيف، خلال شهر أكتوبر الماضى، بمعدل يومي 2,6 مليون رغيف/ يوم من خلال 305 مخبز.

وأضاف وكيل وزارة انه تم صرف كمية قدرها 3701 طن دقيق بلدي 82 % للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 576 مستودع دقيق على مستوى المحافظة .

كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1.14 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 53265 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.

المصرى اليوم

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