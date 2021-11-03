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مصرع كهربائي صدمته سيارة على الطريق الزراعى ببنها

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مصرع كهربائي صدمته سيارة على الطريق الزراعى ببنها مصرع كهربائي صدمته سيارة على الطريق الزراعى ببنها

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لقى شخص مصرعه صدمته سيارة مسرعة وفر قائدها هاربا على الطريق الزراعى شبرا- بنها أمام قرية سندنهور دائرة مركز شرطة بنها، وتم نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود إشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول جثة كهربائى إثر إصابته بنزيف بالمخ وجرح تهتكى بالرئة وكسر مضاعف بالكتف اليمنى ونزيف دموى من الأنف والأذن.

انتقلت قوات الأمن وبالمعاينة تبين أنه أثناء وقوف «ا. ج. ا» 24 سنة، كهربائى بهيئة الطرق والكبارى بمنطقة سندنهور دائرة المركز على الطريق اتجاه القاهرة لاستقلال إحدى السيارات للتوجه لعمله بالقاهرة اصطدمت به سيارة مجهولة «فر قائدها هاربا بعد الحادث»، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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