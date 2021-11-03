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«أمن المنافذ» تضبط 48 قضية أمن عام وهجرة غير شرعية

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«أمن المنافذ» تضبط 48 قضية أمن عام وهجرة غير شرعية «أمن المنافذ» تضبط 48 قضية أمن عام وهجرة غير شرعية

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واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 3 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية تضمنت (عقاقير طبية- إكسسوار هاتف محمول)، وضبط 37 قضية أمن عام، و1426 مخالفة مرورية متنوعة، وقضيتي تهريب وحيازة مواد وأقراص دوائية مخدرة، وتنفيذ 192 حكمًا قضائيًا، و11 قضية هجرة غير شرعية وتزوير مستندات.

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