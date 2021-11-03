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"الغذاء والدواء" تحدّد كيفية تلافي الأعراض الجانبية للمستحضرات الصيدلانية

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"الغذاء والدواء" تحدّد كيفية تلافي الأعراض الجانبية للمستحضرات الصيدلانية "الغذاء والدواء" تحدّد كيفية تلافي الأعراض الجانبية للمستحضرات الصيدلانية
الهيئة أشارت إلى أهمية الاهتمام بالعادات الصحية مثل الرياضة والتغذية السليمة

أفادت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بمناسبة الأسبوع العالمي لسلامة الدواء، أن الأعراض الجانبية للمستحضرات الصيدلانية هي تأثيرات غير مقصودة وغير مرغوب فيها تحدث في بعض الأحيان، أثناء استخدام المستحضرات الصيدلانية "الأدوية، اللقاحات، المستحضرات العشبية والمكملات الصحية" بجرعاتها الصحيحة.

وقالت الهيئة: يمكن تلافيها من خلال عدم استخدام الأدوية الوصفية دون وصفة طبية، والبحث عن البدائل الآمنة للدواء بعد استشارة الطبيب المعالج، والالتزام بالإرشادات الطبية المذكورة في النشرة الدوائية لتخفيف الأعراض، والاهتمام بالعادات الصحية، مثل الرياضة والتغذية السليمة، التي تقلل الحاجة إلى استخدام المستحضرات الصيدلانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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