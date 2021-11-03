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الإحصاء الخليجي: 83.2 مليون جرعة لقاح معطاة بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 %

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الإحصاء الخليجي: 83.2 مليون جرعة لقاح معطاة بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 % الإحصاء الخليجي: 83.2 مليون جرعة لقاح معطاة بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 %
قال: إجمالي الوفيات وصل إلى 19512 وحالات الإصابات المؤكّدة 2,522,232 حالة

الإحصاء الخليجي: 83.2 مليون جرعة لقاح معطاة بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 %

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 83 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 83,206,327 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,522,232 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,494,381 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19512 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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