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أفضل درجات الأوف وايت من "دهانات الجزيرة" للتنسيق مع الأثاث والديكور

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يُستخدم بكثرة في التصميمات العصرية للمنازل والفلل والمكاتب

أفضل درجات الأوف وايت من

تُعتبر درجات الأوف وايت من أرقى الألوان في عالم الدهان، وتعد من الألوان العاكسة للهدوء والاسترخاء؛ حيث أصبح الأوف وايت يُستخدم بكثرة في التصميمات العصرية للمنازل والفلل والمكاتب حديثًا.

ومَن منا لا يعشق الأوف وايت ودرجاته، سواء للديكورات أو للملابس؛ فهو لون مريح جدًّا للعين، ويضفي لمسات رائعة من الرقي والجاذبية، كما أنه يعد الخيار الأمثل عندما تجد صعوبة في اختيار اللون الذي يتناسب مع ديكور منزلك، وهو مثالي مع جميع ألوان الديكور والتصاميم المختلفة، كما أنه من الألوان الرائعة التي لا بد من وجودها في كل منزل، ونتعرف فيما يلي على أفضل درجات الأوف وايت من دهانات الجزيرة وتنسيقها مع الأثاث والديكور.

تنسيق درجات الأوف وايت مع الأثاث والديكور:

لون الأوف وايت هو عبارة عن لون أبيض ناصع تم خلطه بألوان أخرى؛ حيث يتحول اللون الأبيض إلى لون آخر تمامًا وبدرجات مختلفة.

أصبح اختيار هذا اللون رائجًا في وقتنا الحاضر؛ حيث يعتبر من الألوان التي لا يمكن الاستغناء عنها في الديكورات الحديثة، لمميزاته الواسعة، وقابليته للدمج مع الألوان الأخرى.. ومن أبرز ألوان الأوف وايت، "الموون لايت"، ومن مميزاته أنه لون حيادي بحيث يمكنه التأقلم مع جميع أنماط التصاميم المختلفة وبنتيجة نهائية رائعة، ويمكن تطبيقه في جميع مساحات المنزل.

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وبإمكانك إضافة لون "فلات وايت" إلى اللون الأخضر بدرجاته المختلفة، من الأخضر الزيتي إلى الأخضر الفستقي والزرعي؛ حيث يجعله أقرب ما يمكن إلى الطبيعة.

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كذلك يمكنك إضافة اللون البني مع "فلات وايت"، ويعتبر هذا المزيج عصريًّا ومناسبًا للأشخاص الذين يبحثون عن الاختلاف والتميز، وهو أيضًا ثنائي حديث جدًّا عند تطبيقه مع ديكورات المنزل المختلفة، كما أن اللون البني بدون أدنى شك يليق بلون الأوف وايت فهو جزء من تكوينه.

وأيضًا تكون الألوان الداكنة رائعة جدًّا مع لون الأوف وايت كالأسود، والبنفسجي، والأحمر، والأزرق الداكن.

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تتفاوت درجات ألوان الأوف وايت ومنها لون أوف وايت الغامق والفاتح، وهناك الكثير من الألوان الحديثة التي انتشرت مؤخرًا، والدهانات المبتكرة التي يبحث عنها الكثيرون من أجل إضفاء لمسات الفخامة على منازلهم.. وترشح لك "دهانات الجزيرة" لون وايت موكا WH-2108 كأفضل لون أوف وايت للحوائط بدرجات جميلة تُعد الأشهر في عالم الدهانات الخاصة بلون الأوف وايت.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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