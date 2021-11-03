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مونيا تتحدث عن عودتها للمسرح الغنائي وسر اختفاءها بعد «عائلة الحاج متولي»

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مونيا تتحدث عن عودتها للمسرح الغنائي وسر اختفاءها بعد «عائلة الحاج متولي» مونيا تتحدث عن عودتها للمسرح الغنائي وسر اختفاءها بعد «عائلة الحاج متولي»

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تحل الفنانة مونيا ضيفة على برنامج «بيت العيلة» في الثامنة من مساء غدا الخميس بقناة النيل للعائلة على الهواء مباشرة لتتحدث عن سر اختفاءها بعد نجاحها مع «عائلة الحاج متولي» وأدوارها في مسلسلات «الست أصيلة» مع فيفي عبده و«مشوار امرأة» مع نادية الجندي.

كما تتحدث عن عودتها لإقامة أول ورشة للمسرح الغنائي بوزارتي الثقافة والشباب والرياضة واتجاهها للعمل التطوعي وتسخير الفن لخدمة المجتمع .

ويشاركها اللقاء الدكتور محمد تاج الدين إستشاري ومدرس جراحات السمنة بجامعة الأزهر ويكشف عن تعاونه مع الفنانة مونيا لعمل أول ورشة فنية لمرضى جراحات السمنة للمساهمة في حفاظهم على وزنهم بعد الجراحة ، وعن هوس الفنانات بالتخسيس.

المصرى اليوم

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