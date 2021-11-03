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سميرة سعيد : شعرت بالإجهاد في منتصف حفلي ورفضت إنهاءه مبكرا

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سميرة سعيد : شعرت بالإجهاد في منتصف حفلي ورفضت إنهاءه مبكرا سميرة سعيد : شعرت بالإجهاد في منتصف حفلي ورفضت إنهاءه مبكرا

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نجحت الديفا سميرة سعيد في إحياء حفل جماهيري ضخم، بثاني ليالي مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ30، أمس، على خشبة مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية، وسط تواجد وحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين في مقدمتهم ليلى علوي وإلهام شاهين، ومصطفى قمر، والإعلامية سهير جودة.

وأكدت سميرة في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنها تقدر جمهورها وتحترمه جدًا، وانها شعرت في منتصف الحفل بحالة من الإجهاد وارتفاع في درجة الحرارة، كانوًا سببًا في عدم قدرتها على مواصلة الغناء خاصة مع الرطوبة العالية، وقلة ساعات نومها على مدار الأيام الماضية، بسبب البروفات والتحضيرات الخاصة بالحفل، وتحملت وتحاملت على نفسها من أجل جمهورها وحتى يخرج الحفل بالشكل اللائق دون ان يشعر أحدًا.

وكانت سميرة قد قدمت على مدار ساعة 10 أغان من اجمالي برنامجها الذي كان يضم ١٢ أغنية، ورغم شعورها بالتعب في منتصف الحفل إلا أنها تحاملت على نفسها وأدت أغلب الأغنيات، وهي مرهقة حتى لا تغادر الحفل مبكرًا.

المصرى اليوم

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