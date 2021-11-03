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المركزي: 175 مليار جنيه قيمة المعاملات التي تمت عبر الهاتف المحمول خلال كورونا

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المركزي: 175 مليار جنيه قيمة المعاملات التي تمت عبر الهاتف المحمول خلال كورونا المركزي: 175 مليار جنيه قيمة المعاملات التي تمت عبر الهاتف المحمول خلال كورونا

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قال إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي، أن نقاط البيع ارتفعت من 72 ألف ماكينة قبل أزمة كورونا إلى 700 ألف ماكينة ونقطة بيعية.

وأضاف نصر، خلال مشاركته بمؤتمر الناس والبنوك أن عدد البطاقات بالسوق ارتفع إلى 52 مليون بطاقة، موضحا أن محافظ الهاتف المحمول ارتفعت إلى 23.5 مليون محفظة، موضحا أن المعاملات التي تتم عبر الهاتف المحمول ارتفعت من 55 مليار جنيه قبل كورونا إلى 175 مليار جنيه.

وأضح أن المعاملات الرقمية ارتفعت من 1.9 تريليون جنيه إلى ما يقرب من ال 3 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي، كما ارتفعت نسبة المعاملات بالبطاقات اللاتلامسية بنسبة 700 %.، موضحا أن البنك المركزي يعمل على تمكين العملاء من فتح حسابات من خلال الهاتف المحمول دون الذهاب للفروع .

المصرى اليوم

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