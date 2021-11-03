أخبار عاجلة

«ميتافيرس» عالم الماورائيات .. من رواية إنجليزية لتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي -
مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق -
محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان -
عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات -
رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير الزمالك بعد الهجوم على أبو جبل -
طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري» -
وليد عبد اللطيف: بن شرقي لن يجدد للزمالك ولابد من بيعه -
موسيماني يحسم مصير صلاح محسن مع الأهلي -
لقاء الخميسي تسفتز جماهير الزمالك: زوجي في ماتش 6/1 كان بيلعب ضد فرقتين (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

صحة شمال سيناء تشارك جامعة العريش قافلة طبية بحي السكاسكة بالعريش

Print
صحة شمال سيناء تشارك جامعة العريش قافلة طبية بحي السكاسكة بالعريش صحة شمال سيناء تشارك جامعة العريش قافلة طبية بحي السكاسكة بالعريش

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم مديرية الصحة بشمال سيناء بالتعاون مع جامعة العريش، اليوم الأربعاء، قافلة طبية بحي السكاسكة بالعريش، وذلك تحت رعاية اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة وبحضور الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش.

وأكد رئيس جامعة العريش، أن القافلة الطبية تقوم بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم بالمجان.

وأضافت الدكتورة اسراء حسن، من إدارة الرعاية الصحية، أن القافلة تضم تخصصات «عظام -روماتيزم- نساء -طب أسرة-باطنة-جراحة مسالك بولية وصيدلية».

وأشارت إلى أن القافلة ساقوم بتقويع الكشف الطبي على المواطنين في وحدة السكاسكة الصحية، بجانب تنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية لأهالى القرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«ميتافيرس» عالم الماورائيات .. من رواية إنجليزية لتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي

«ميتافيرس» عالم الماورائيات .. من رواية إنجليزية لتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي

رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني

رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني

مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق

مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق

محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان

محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان