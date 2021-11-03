صحة شمال سيناء تشارك جامعة العريش قافلة طبية بحي السكاسكة بالعريش

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تنظم مديرية الصحة بشمال سيناء بالتعاون مع جامعة العريش، اليوم الأربعاء، قافلة طبية بحي السكاسكة بالعريش، وذلك تحت رعاية اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة وبحضور الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش.

وأكد رئيس جامعة العريش، أن القافلة الطبية تقوم بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم بالمجان.

وأضافت الدكتورة اسراء حسن، من إدارة الرعاية الصحية، أن القافلة تضم تخصصات «عظام -روماتيزم- نساء -طب أسرة-باطنة-جراحة مسالك بولية وصيدلية».

وأشارت إلى أن القافلة ساقوم بتقويع الكشف الطبي على المواطنين في وحدة السكاسكة الصحية، بجانب تنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية لأهالى القرية.