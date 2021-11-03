أصبح شابًا.. للمرة الأولى نوال الزغبي مع ابنها «جورجي»

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فاجأت الفنانة نوال الزغبي بلقطة تجمعها بنجلها للمرة الأولى عبر صفحتها الشخصية بـ«إنستجرام».

وعلقّت الفنانة قائلة: «صار شاب، الله يحمي كل أولاد العالم، أول مرة جورجي بيقبل يتصوّر».

كانت الفنانة اللبنانية أعلنت طلاقها من زوجها إيلي ديب، بشكل رسمي، بعد 12 عامًا من الانفصال.

ولفتت إلى أنها تكتمّت على الخبر بهدف الحفاظ على مشاعر أبنائها الثلاثة.

وقالت عبر برنامج «منا وجر» المُذاع على قناة «MTV»: «أنا سينجل ماما فعليًا من 12 عامًا، ورسميًا من 3 أشهر، تطلقنا رسميًا».

وعن أسباب إخفائها الخبر، قالت: «أنا بحترم أولادي وأحساسيهم وبالنهاية أبيهم».

كانت «الزغبي» تزوجت عام 1990 من «ديب»، الذي تسلم إدارة أعمالها، وفي أغسطس 2008 أعلنت الفنانة انفصالها.

وأنجبت الفنانة من زواجها ابنتهما تيا في 1998، والتوأم جوي وجورجي 2002.