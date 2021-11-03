مياه أسيوط: استكمال أعمال الإحلال والتجديد بنزلة عبداللاه بتكلفة 16.5 مليون جنيه

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أوضح اللواء مهندس هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن الشركة تعمل بقدم وساق لاستكمال أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه نزلة عبداللاه المرشحة، ‏مؤكدا على أن خطة الإحلال والتجديد تهدف لتحقيق تغطية متكاملة لخدمات المياه والصرف الصحي على مستوى المحافظة، في إطار تكليفات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مشددا على أهمية التزام الشركة بتنفيذ خطط الإحلال والتجديد والصيانة المستمرة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، حفاظًا على الاستثمارات الضخمة، التي تضخها الدولة في هذا القطاع، وضمان استدامة تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

‏وأشار درة إلى أنه تم توريد وتركيب اجهزة تحكم وتصرف مياة المرشحات ‏وتوريد وتركيب ضاغط هواء بالمحرك الكهروميكانيك ‏بالإضافة إلى توريد وتركيب طلمبات ،هذا فضلا عن إحلال وتجديد عدد 4 مروقات وذلك بتكلفة إجمالية 16.5 مليون جنيه.

‏وأضاف أن الشركة تعمل على إزالة جميع العوائق التي تحول دون استكمال الاحلال وذلك بالتنسيق مع المقاولين لتيسيير الأعمال ونهوها في الوقت المحدد نظرا لأهمية هذه المحطة والتنسيق لاتمام الأعمال دون التأثير على جودة المياة والالتزام بالجدول الزمني طبقا لخطة العمل .