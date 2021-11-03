تعرف على تفاصيل مشروع إنشاء كوبري 45 بالإسكندرية (صور)

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صرح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير الساحل الشمالي الأوسط، بأن مشروع نفق إنشاء نفق وكبارى شارع 45 (شارع محمد أنور السادات)، بمنطقة المنتزه، بمحافظة الإسكندرية، يبدأ من شارع السادات بعرض 19 م، عبارة عن 3 حارات للدخول و3 للخروج بطول 150 م تقريبا مفتوح من الأعلى، ويستمر النفق أسفل طريق الجيش بعرض 3 حارات دخول و3 خروج بطول 60 م، وبارتفاع 6 م، وعرض 24 م، ويشمل نفق يمين ونفق يسار للمشاة بعرض 2.25 م، وارتفاع 3 م.

وينتهى النفق من جهة البحر بالدوران ناحية اليسار بعدد 2 كوبرى عبارة عن 3 حارات للخروج و3 للدخول لكل منهما، وينفصلان عن بعضهما بطول 200 م تقريبا، والخروج من النفق بطول 120 م تقريبا لكوبرى الدخول إلى النفق، بالإضافة إلى ممشى(كوبرى) على طريق الكورنيش موازٍ للبحر، والكوبرى بطول 250 م تقريبا، وعرض 6 م، وارتفاع من 6 : 8 م عن مستوى سطح البحر.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أنه يوجد مدخلين لنفق المشاة الواحد، مدخل قبلى على رصيف العمارات، ومدخل من أعلى النفق مباشرة على شارع السادات للوصول بهما إلى الجهة المقابلة من البحر، أما الصعود للمشى على رصيف الكورنيش البحرى أو النزول إلى الشاطئ بأطوال 140 م تقريبا لأنفاق المشاة بجميع الاتجاهات، بجانب توسعة الطريق من 6 : 10 حارات بعرض 35 م تقريبا، شاملة الجزيرة الوسطى بعرض 2 م، و2 رصيف مشاة على الجانبين بطول 600 م تقريبا.

الجدير بالذكر أن تنفيذ مشروع إنشاء نفق وكبارى شارع 45 (شارع محمد أنور السادات)، بمنطقة المنتزه، بمحافظة الإسكندرية، لحل المشاكل المرورية بالمنطقة، حيث يتولى الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، تنفيذ المشروع، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ويستهدف لتوسعة الطريق من 6 حارات إلي 10 حارات مرورية مع عمل انفاق خاصة للمشاة لتخفيف الزحام خاصة في فصل الصيف.