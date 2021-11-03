إيهاب جلال يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري

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أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، القائمة التي تدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة نادي الاتحاد السكندري في إطار مواجهات الدوري الممتاز.

ويحل الاتحاد ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة من الدوري الممتاز بنسخته الجديدة.

وشملت القائمة ٢٢ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- مهدي سليمان- يوسف نادر

خط الدفاع: على جبر- أسامة جلال- أحمد سامي- محمد حمدي- أحمد فتحي- حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر- إيريك تراوري- رمضان صبحي- أحمد توفيق- نبيل دونجا- إبراهيم حسن- عبدالله السعيد- عبدالله مجدي- وليد الكرتي- إبراهيم عادل- محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي- دودو الجباس

ويؤدي الفريق مرانه الأخير مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي، ويستمر بمعسكره المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة الهامة.