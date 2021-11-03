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يتحدى اتحاد الكرة.. «لبيب»: شيكابالا في قائمة الفارس الأبيض لمواجهة الأهلي

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الزمالك يتحدى اتحاد الكرة.. «لبيب»: شيكابالا في قائمة الفارس الأبيض لمواجهة الأهلي يتحدى اتحاد الكرة.. «لبيب»: شيكابالا في قائمة الفارس الأبيض لمواجهة الأهلي

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في مفاجأة من العيار الثقيل أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بقيادة انه تم الاتفاق مع الجهاز الفني على وضع اسم شيكابالا في قائمة الفريق لمواجهة الأهلي وذلك استنادا الى حكم مركز التسوية والتحكيم بإلغاء عقوبة الإيقاف التي اقرها اتحاد الكرة ضد اللاعب وذلك استنادا الى تأكيدات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية خلال تواجدهم بلجنة الشباب والرياضة بالرلمان بان الحكم الصادر لشيكابالا واجب النفاذ

وقال حسين لبيب ان الغرض من وضع شيكابالا في القائمة هو الحصول على رد فورى من اتحاد الكرة بشان موقف اللاعب موضحا انه حال رفض تنفيذ قرار مركز التسوية بإلغاء عقوبة شيكابالا فلابد ان يوضح اتحاد الكرة الالية التي يتعامل بها خاصة ان اتحاد الكرة التزم في وقت سابق بتطبيق حكم مركز التسوية بوقف قرار اتحاد الكرة بأحقية الزمالك في الحصول على 8 مليون جنيه كتعويض من احمد الشناوى حارس بيراميدز

وأضاف رئيس الزمالك ان اتحاد الكرة حال رفضه رسميا قرار مركز التسوية والتحكيم بشأن عودة شيكابالا فسيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية تحمى حق الزمالك .

المصرى اليوم

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