عثروا فيها على زجاجة «ويسكي».. تفاصيل إغلاق عيادة طبيب نساء في بني سويف

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قال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف إن إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بني سويف، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، أثناء قيامهم بالتفتيش داخل عيادة طبيب بمدينة بنى سويف ضبطت الحملة زجاجة مشروب كحولي «ويسكي» سعة واحد لتر داخل العيادة، وهو ما يخالف القانون ويتنافى مع الآداب العامة، ومهنة الطب وطبيعة عمل العيادة كعيادة لكشف النساء، لافتا إلى عدم وجود سجل بيئي للطبيب ورخصة تداول للنفايات، فضلا عن مخالفة الطبيب لقانون حماية المستهلك بعدم إصدار إيصال مهن حرة، وعدم الإعلان عن الأسعار الخاصة بالخدمات الطبية التي تقدم للمرضى.

وأضاف أن الطبيب يقوم بإجراء عمليات غير مشروعة داخل عيادته الخاصة، مثل عمليات الإجهاض وغيرها.

كان جهاز حماية المستهلك والعلاج الحر بالصحة تلقيا شكاوى من مواطنين بقيام طبيب إخصائي نساء وتوليد بمدينة بني سويف بإجراء عمليات غير مشروعة داخل عيادته الخاصة، مثل عمليات الإجهاض وغيرها. وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع إدارة العلاج الحر قامت حملتان للانتقال إلى عيادة الطبيب والمخصصة للكشف الظاهري فقط، وتبين وجود غرفة عمليات يجري بها بعض العمليات، وتحتوي على أدوات جراحية خاصة بالنساء والتوليد وأجهزة شفط، فضلا عن ضبط أدوية خاصة بالمستشفيات، ومحظور تداولها أو بيعها بالصيدليات العامة أو العيادات الخاصة.