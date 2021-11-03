أخبار عاجلة

«ميتافيرس» عالم الماورائيات .. من رواية إنجليزية لتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي -
رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني -
مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق -
محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان -
عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات -
رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير الزمالك بعد الهجوم على أبو جبل -
طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري» -
وليد عبد اللطيف: بن شرقي لن يجدد للزمالك ولابد من بيعه -
موسيماني يحسم مصير صلاح محسن مع الأهلي -
لقاء الخميسي تسفتز جماهير الزمالك: زوجي في ماتش 6/1 كان بيلعب ضد فرقتين (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«بلاش».. نصيحة وجهتها سهير البابلى لمحمد سعد بسبب أحد أعماله (تفاصيل)

Print
«بلاش».. نصيحة وجهتها سهير البابلى لمحمد سعد بسبب أحد أعماله (تفاصيل) «بلاش».. نصيحة وجهتها سهير البابلى لمحمد سعد بسبب أحد أعماله (تفاصيل)

لاقتراحات اماكن الخروج

تعد الفنانة الكبيرة سهير البابلى من النجمات ذات الاراء الواضحة والجريئة والتي حرصت على تقديم نصائحها للأجيال التالية في مدرسة الكوميديا التي تعد البابلى أحد رموزها.

فقد وجهت الفنانة الكبير سهير البابلي، رسالة إلى الفنان محمد سعد، لافتة أنت فنان جميل.

وأضافت خلال إحدى اللقاءات التليفزيونية، مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج «100 سؤال»، قائلة: «أنا بحترمك أنت فنان جميل وقوي، بلاش البرنامج الأخير اللي قدمته، بعد كل ما قدمته من جمال، حاول تعمل تغيير على طول وميهمكش حد، وادينا اللي بنحبه فيك».

وعن سؤالها بماذا كانت ستطلب إذا شاهدت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، أوضحت: «هقوله بحبك قوي قوي»، بينما اختارت عنوان لحياتها «أهلا وسهلا».

وعن أمنيتها إذا اختارت مهنة أخرى غير التمثيل قالت إنها تريد أن تصبح قاضية، وإذا امتلكت آلة الزمن فيكون طلبها أن تعيش في زمن هارون الرشيد لترى الرفاهية التي كانوا يعيشون فيها، أما إذا استثمرت فستعمل في مشروع «بيع الأراضي» قائلة: «هرخص للغلابة الشقق».

وتخضع الفانة الكبيرة سهير البابلى للعلاج من هبوط سكري حاد أصيبت به قبل أيام ونقلت بسببه للعناية المركزة في أحد المستشفيات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«ميتافيرس» عالم الماورائيات .. من رواية إنجليزية لتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي

«ميتافيرس» عالم الماورائيات .. من رواية إنجليزية لتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي

رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني

رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني

مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق

مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق

محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان

محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان