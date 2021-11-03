«بلاش».. نصيحة وجهتها سهير البابلى لمحمد سعد بسبب أحد أعماله (تفاصيل)

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تعد الفنانة الكبيرة سهير البابلى من النجمات ذات الاراء الواضحة والجريئة والتي حرصت على تقديم نصائحها للأجيال التالية في مدرسة الكوميديا التي تعد البابلى أحد رموزها.

فقد وجهت الفنانة الكبير سهير البابلي، رسالة إلى الفنان محمد سعد، لافتة أنت فنان جميل.

وأضافت خلال إحدى اللقاءات التليفزيونية، مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج «100 سؤال»، قائلة: «أنا بحترمك أنت فنان جميل وقوي، بلاش البرنامج الأخير اللي قدمته، بعد كل ما قدمته من جمال، حاول تعمل تغيير على طول وميهمكش حد، وادينا اللي بنحبه فيك».

وعن سؤالها بماذا كانت ستطلب إذا شاهدت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، أوضحت: «هقوله بحبك قوي قوي»، بينما اختارت عنوان لحياتها «أهلا وسهلا».

وعن أمنيتها إذا اختارت مهنة أخرى غير التمثيل قالت إنها تريد أن تصبح قاضية، وإذا امتلكت آلة الزمن فيكون طلبها أن تعيش في زمن هارون الرشيد لترى الرفاهية التي كانوا يعيشون فيها، أما إذا استثمرت فستعمل في مشروع «بيع الأراضي» قائلة: «هرخص للغلابة الشقق».

وتخضع الفانة الكبيرة سهير البابلى للعلاج من هبوط سكري حاد أصيبت به قبل أيام ونقلت بسببه للعناية المركزة في أحد المستشفيات.