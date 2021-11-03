رغم تجسيد شخصيتها ..كريستين ستيوارت متهمة بالإساءة إلى الأميرة ديانا

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وصفت الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت، الأميرة الراحلة ديانا وولديها الأميرين هاري وويليام بأنهما مثل «حيوان بـ3 رؤوس»، في لقاء لها مع مجلة «إنترتينمنت تونايت».

كريستين ستيوارت في فيلم سبنسر - صورة أرشيفية

وقالت كريستين ستيوارت- التي جسدت دور ديانا مؤخرا في فيلم يحمل اسم «سبنسر» ويؤهلها للترشح للعديد من الجوائز المهمة الفترة المقبلة- إن الجزء الذي عملت عليه جاهدة في شخصيتها هو محاولة إجادة العلاقة الوثيقة بين ديانا وولديها، واستحضار تجربة الأمومة الخاصة بها، ووصفتهم بأنهم مثل حيوان ذو ثلاثة رؤوس وهو وصف عن الوحش الذي لا يمكن إيقافه أو الوقوف في وجهه.

وعأتقد البعض أن هذا الوصف يعد إهانة للعائلة الملكية، ولكنه في الحقيقة يعبر عن العلاقة القوية التي كانت تربط هؤلاء الثلاثة، والتأثير الكبير الذي تركته الأميرة ديانا في ابنيها اللذين مازالا يحرصان على تكريم ذكراها وحماية سمعتها، وفقا لما أوضحته «ستيوارت» خلال حوارها ودفع لتصدرها تريند جوجل خلال الساعات الماضية.

كريستين ستيورات - صورة أرشيفية

كريستين ستيوارت في فيلم سبنسر - صورة أرشيفية

وأشارت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إلى أن كريستين ستيوارات لم تتزوج أو تنجب حتى الآن، لذا كان عليها التحضير جيدا لهذا الجزء في شخصية الأميرة ديانا، مع الطفلين اللذين تم اختيارهما للعب دور ويليام وهاري.وحرصت مجلة إنترتينمنت ويكلي على اختيار الممثلة كريستين ستيوارت لتكون نجمة غلاف إصدارها الجديد لفصل الخريف بعد تألقها هذا العام بلعب دور البطولة في فيلم Spencer.ووصفت المجلة في مقدمة إصدارها الجديد كريستين ستيوارت بأنها «على أبواب التتويج ملكة في موسم الجوائز المرتقب بفيلمها الذي تلعب فيه دور الأميرة ديانا».

وعرض فيلم «سبنسر» لأول مرة خلال فعاليات الدورة الماضية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في سبتمبر الماضي.