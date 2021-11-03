القبض على نصاب تحديث بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها في عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق تخصص في الاستيلاء على أموال عدد من عملاء البنوك من خلال الاتصال الهاتفي العشوائي بالمواطنين وإيهامهم بأنه أحد موظفي خدمة العملاء بتلك البنوك مدعيًا لهم أن سبب الاتصال تحديث بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والمربوطة على حساباتهم البنكية.

وأضافت التحريات أنه يتمكن من خلال تلك الحيلة من الحصول على بيانات تلك البطاقات وقيامه عقب ذلك باستخدام تلك البيانات المستولى عليها في عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني وشراء بضائع ومنتجات تجارية (أجهزة إلكترونية- هواتف محمولة حديثة- إكسسوارات هواتف)، وإثبات اسم وعنوان وهمي على الموقع الإلكترونى للشركة البائعة، والتقابل مع مندوبي تلك الشركات بأماكن عامة بنطاق محافظة الجيزة.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تمكنت قوة أمنية من ضبطه حال تواجده أمام أحد المحال التجارية لبيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وعثر بحوزته على 8 هواتف محمولة جديدة بقيمة مبلغ 80 ألف جنيه مصري من متحصلات نشاطه الإجرامي، وإكسسوارات هواتف محمولة، وهاتف محمول «المستخدم في نشاطه الإجرامي بالاتصال بالضحايا»، وعبوتين كرتونية منسوبة لإحدى شركات التسوق الإلكتروني.

بفحص الهاتف المحمول تبين أنه يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، تضمنت رسائل نصية مرسلة من شركات التسوق الإلكتروني تحوي أكوادًا لتنفيد العمليات الشرائية بتلك الشركات، وصور للعديد من الهواتف المحمولة وأجهزة إلكترونية جديدة، وإيصالات استلام منسوبة لشركات التسوق الإلكتروني تفيد استلام المتهم الشحنات باسم منتحل.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.