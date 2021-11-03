متابعة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

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مباراة قوية تجمع ليفربول والذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح، وأتليتكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني، وذلك اليوم ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا المجموعة الثانية، وتقدم «المصري اليوم» بث مباشر ومتابعة لحظة بلحظة لكل تفاصيل القمة الأوروبية الليلة

كان ليفربول قد تفوق في الجولة الماضية على عملاق العاصمة الإسبانية بالفوز عليه بنتيجة (3-2)، في لقاء شهد تسجيل النجم المصري محمد صلاح هدفين.

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ومن المتوقع أن يلعب بليفربول بتشكيل يضم أليسون بيكر، في حراسة المرمى وفى خط الدفاع: أندرو روبيرتسون- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- ترينت ألكسندر أرنولد، وفى خط الوسط: تياجو ألكانتارا- فابينيو- جوردان هندرسون.، وفى خط الهجوم: ساديو ماني- ديوجو جوتا- محمد صلاح.

ويحتل ليفربول قمة المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، في المقابل يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد أربع نقاط متساويًا مع بورتو البرتغالي، في المقابل يأتي ميلان في الترتيب الأخير بدون نقاط.

ليفربول x أتلتيكو مدريد الساعة 10 مساءً، ويذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

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