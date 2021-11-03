أخبار عاجلة

«ميتافيرس» عالم الماورائيات .. من رواية إنجليزية لتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي -
رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني -
مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق -
محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان -
عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات -
رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير الزمالك بعد الهجوم على أبو جبل -
طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري» -
وليد عبد اللطيف: بن شرقي لن يجدد للزمالك ولابد من بيعه -
موسيماني يحسم مصير صلاح محسن مع الأهلي -
لقاء الخميسي تسفتز جماهير الزمالك: زوجي في ماتش 6/1 كان بيلعب ضد فرقتين (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

متابعة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

Print
متابعة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا متابعة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

مباراة قوية تجمع ليفربول والذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح، وأتليتكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني، وذلك اليوم ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا المجموعة الثانية، وتقدم «المصري اليوم» بث مباشر ومتابعة لحظة بلحظة لكل تفاصيل القمة الأوروبية الليلة

كان ليفربول قد تفوق في الجولة الماضية على عملاق العاصمة الإسبانية بالفوز عليه بنتيجة (3-2)، في لقاء شهد تسجيل النجم المصري محمد صلاح هدفين.

اقرأ أيضًا: مواعيد مباريات اليوم 3-11-2021 والقنوات الناقلة لمواجهات ليفربول وريال مدريد ومانشستر سيتي

ومن المتوقع أن يلعب بليفربول بتشكيل يضم أليسون بيكر، في حراسة المرمى وفى خط الدفاع: أندرو روبيرتسون- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- ترينت ألكسندر أرنولد، وفى خط الوسط: تياجو ألكانتارا- فابينيو- جوردان هندرسون.، وفى خط الهجوم: ساديو ماني- ديوجو جوتا- محمد صلاح.

ويحتل ليفربول قمة المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، في المقابل يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد أربع نقاط متساويًا مع بورتو البرتغالي، في المقابل يأتي ميلان في الترتيب الأخير بدون نقاط.

ليفربول x أتلتيكو مدريد الساعة 10 مساءً، ويذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

اقرأ أيضًا:

مباراة ليفربول و أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا متروبوليتانو - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«ميتافيرس» عالم الماورائيات .. من رواية إنجليزية لتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي

«ميتافيرس» عالم الماورائيات .. من رواية إنجليزية لتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي

رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني

رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني

مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق

مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق

محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان

محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان