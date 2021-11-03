ضبط 250 طربة حشيش مع تشكيل عصابى في الجيزة

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة نشاط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص، لهم معلومات جنائية)تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الأجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم سيارتين بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة، وضبط بحوزتهم 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام ومبلغ مالى و4 هواتف محمولة، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون و750 الف جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية

ياتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.