ميار شريف تتأهل إلى ثمن نهائي بطولة الأرجنتين الدولية المفتوحة للتنس

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تمكنت نجمة التنس المصرية ميار شريف من التأهل إلى ثمن نهائي بطولة الأرجنتين الدولية المفتوحة للتنس، التي تستمر حتى السابع من نوفمبر الجاري.

وصعدت ميار شريف لدور الـ16ء عقب فوزها على الإسبانية أندريا لوزارو بنتيجة مجموعتين مقابل واحدة.

وتشارك لاعبة المنتخب المصري أيضًا في منافسات الزوجي، حيث تأهلت لدور الـ16 مع الفرنسية ديانا باري، عقب فوزهن على ثنائي الأرجنتين مارتينا لوردان وميرلينا سارنو بمجموعتين مقابل لا شيء.

وكانت ميار شريف قد ودعت منافسات بطولة تنريفي المفتوحة للتنس بإسبانيا من الدور الثاني وذلك بعد الخسارة أمام لاعبة كولومبيا كاميلا سيرانو بمجموعتين دون رد.

وتعتبر ميار شريف أول مصرية في التاريخ تدخل قائمة أفضل 100 لاعبة في التصنيف العالمي لمحترفات التنس.

كما تعتبر شريف أول مصرية تتأهل لبطولتي جراند سلام، وهي أيضا أول لاعبة في تاريخ بلادها تشارك في الأولمبياد، إذ سجلت حضورها في دورة «طوكيو 2020».