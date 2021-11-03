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حقيقة الخلاف بين سميرة سعيد والمايسترو محمد عرام في حفل الموسيقى العربية

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حقيقة الخلاف بين سميرة سعيد والمايسترو محمد عرام في حفل الموسيقى العربية حقيقة الخلاف بين سميرة سعيد والمايسترو محمد عرام في حفل الموسيقى العربية

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حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية حول خلاف نشب ما بين الديفا سميرة سعيد ومحمد عرام مايسترو حفلها الذي أقيم أمس في ثاني ليالي مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ 30، حينما أستوقفته «سميرة» وفرقته الموسيقى أثناء عزف أغنية «آل جاني بعد يومين»، وقالت له "سميرة" أن الطبقة متغيرة إحنا مفروض بنغنيها من الـ«لا» في السلم الموسيقي وليس إلـ«سي«.

وعلمت «المصري اليوم» أن المايسترو محمد عرام كان قد استخدم مجموعة من النوت الموسيقية القديمة ذات الطبقة العالية كانت تستخدمها سميرة منذ الثمانينيات، لكنها توقفت عن الغناء بها منذ سنوات طويلة«.

ولم يجري «عرام» وسميرة سعيد بروفة على تلك الأغنية تحديدًا بناءًا على طلب منه لانهما سبق وأن عزفها مع سميرة في حفلات كثيرة، ولكن قيام فرقته بعزف الأغنية بالطبقة الموسيقية القديمة كان سببا في وقف سميرة الغناء وطلبت منه تعديل المقام ولكن المايسترو لم يكن على جاهزية لذلك ما دفعها للتعليق وقت الحفل وتجاوز الأغنية، لعدم تمكن الفرقة من عزف الأغنية من المقام السليم.

وغنت «سميرة» خلال الحفل عددا كبيرا من الأغاني منها «مون شري»، «محصلش حاجة»،«كتر الكلام»،« ايه سهرني»، و«لعلمك انت» التي جمعت فيهما بين الطرب والسلطنة، والموسيقى الحديثة من ناحية أخرى.

المصرى اليوم

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