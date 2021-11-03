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وزارة الداخلية تواصل التصدى لجرائم تزوير المستندات

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وزارة الداخلية تواصل التصدى لجرائم تزوير المستندات وزارة الداخلية تواصل التصدى لجرائم تزوير المستندات

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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، قيام إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة البحيرة بإعتزامها السفر إلى إحدى الدول وبصحبتها أولادها 3 أطفال مُستخدمه جوازات السفر الخاصة بها وبأولادها، والتى تحوى تأشيرات وأختام سفر ووصول منسوب صدورها لتلك الدولة «مزورة»، وذلك للحاق بزوجها المتواجد حالياً بتلك الدولة للعمل.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم إستهدافها وتم ضبطها حال إعتزامها السفر لتلك الدولة عبر أحد المطارات، وبحوزتها 4جوازات سفر خاصة بها وبأولادها بداخلهم جميعاً أختام سفر ووصول منسوبة لأحد المطارات بالبلاد «مزورة» يقابلها أختام وصول وسفر منسوبة لأحد المطارات لتلك الدولة).

وبمواجهتها أقرت بصحة ما توصلت إليه التحريات، وأن زوجها المقيم بتلك الدولة طلب منها إرسال جوازات السفر الخاصة بها وبأولادهم، زاعماً لها إنهاء إجراءات سفرهم من تلك الدولة، ثم قام بإعادة إرسالها لها وبداخلهم أختام السفر والوصول (المزورة).

كما أضافت بقيام زوجها بذلك لإيهام الجهات المختصة بأنها معتادة السفر والعودة بين الدولتين «على غير الحقيقة» وحتى يمكنها من السفر هي وأولادها للحاق به ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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