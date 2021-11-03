«عربية النواب»: المجتمع الدولى عليه تبني رؤية السيسى لمواجهة تغير المناخ

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قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وضع رؤية واضحة ومحددة في كلمته أمام قمة المناخ بالأمم المتحدة لمواجهة الأثار والتداعيات السلبية والخطيرة لظاهرة تغير المناخ على العالم وعلى الدول النامية والدول الافريقية بصفة خاصة.

وأضاف «أباظة» في بيان أصدره اليوم، أن المجتمع الدولى بجميع منظماته ودوله خاصة الصناعية الكبرى والمتقدمة أصبح مطالباً بالإسراع في تنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى لمواجهة الاثار السلبية لظاهرة تغير المناخ، عندما أكد في كلمته على أن قضية المناخ باتت تأثر علينا جميعاً وأن التقرير الأخير للجنة الحكومية الدولية حول تغير المناخ أن تعزيز عمل المناخ لهدف 1.5 درجة مئوية صار أمراً حتمياً لا يتحمل التأخير.

وأشاد النائب بتأكيد الرئيس أن مصر بادرت بتطبيق نموذج تنموي مستدام يأتى تغير المناخ والتكيف في القلب منه ويهدف إلى الوصول بالمشروعات الخضراء إلى 50% بحلول 2025 و100% بحلول 2030، وعلى سبيل المثال تمثل مصادر الطاقة المتجددة 20 % من مزيج الطاقة المصرية ونعمل على وصولها 42% بحلول عام 2035 معتبراً ذلك الامر بمثابة دليل قاطع على الاهتمام الكبير من مصر بهذا الملف

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة تحية قلبية للرئيس عبدالفتاح لاهتمامه بالتعبير عن مطالب وطموحات الدول النامية والافريقية خلال هذه القمة مؤكداً أن هذا الاهتمام من الرئيس السيسى لقى اهتماماً كبيراً وواسع النطاق من مختلف شعوب الدول الافريقية والنامية