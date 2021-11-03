رئيس سفاجا يبحث الاستعدادات النهائية لموسم الأمطار مع مسؤولي الأجهزة المعنية

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عقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا اجتماعاً موسعا لمناقشة الاستعدادات النهائية لموسم الأمطار والسيول المحتملة بحضور مسئولي جميع الأجهزة المعنية بمواجهة الأزمات والكوارث بمدينة سفاجا، مؤكدا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى، تحسباً لسقوط الأمطار والسيول طبقًا لخريطة التنبؤات الجوية.

واستعرض رئيس المدينة خلال الاجتماع الخطة العامة للحماية من مخاطر السيول، وتوضيح المعلومات والحصر الخاص بالإمكانيات المتاحة بكافة الجهات سواء الحكومية أو القطاع العام أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني وكيفية استخدام هذه الإمكانيات الاستخدام الأمثل.

أوضح «شعبان» دور الجهات المشاركة والتي شملت كلا من الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، قسم الشرطة، الحماية المدنية، وحدة المرور، الإدارة الصحية، مرفق الإسعاف، التضامن الاجتماعي، إدارة الشباب والرياضة، الإدارة التعليمية، إدارة تموين سفاجا، هندسة الكهرباء، هيئة الطرق، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، شركة مصر للألومينوم، الشركة العامة للصوامع، المياه الجوفية، شركة السكر، شركة الغزل والنسيج، الأوقاف، الكنيسة، مستودع البترول، السنترال، شركة النظافة، المجتمع المدني وشدد «رئيس المدينة» على ضرورة رفع أقصي درجات الاستعداد والالتزام بتطبيق الخطة الموضوعة لمواجهة الأمطار، واستعداد التمركزات المحددة بكل نقطة، والمزودة باللوادر وسيارات الإنقاذ والكاسحات وسيارات الشفط، للسيطرة على أي أمطار، وسرعة التحرك لإنقاذ حياة المواطنين. وأكد «شعبان» على ضرورة قيام كل جهة بالمهام المكلفة بها ضمن خطة مواجهة الأزمات والكوارث، والعمل على تجربة جميع المعدات للتأكد من مدي جاهزيتها، بحيث يعمل قسم الشرطة على حماية الأمن والممتلكات، فضلا عن تمركز سيارة الإنقاذ الخاصة بالحماية المدنية بكمين كيلو 5 بطريق قنا_ سفاجا، وان تعمل إدارة المرور على إغلاق الطرق التي تتأثر بالأمطار لحين إصلاحها مع سرعة توفير الطرق البديلة، بمشاركة هيئة الطرق.

وطالب «رئيس المدينة» هندسة كهرباء سفاجا بضرورة اليقظة بحيث يتم فصل الكهرباء عن المناطق المتضررة وتوزيع اطقم الأعطال داخل المدينة، مع توفير ماكينات إضاءة صغيرة للعاملين أثناء عمليات شفط مياه الامطار من الشوارع، ومراجعة شركة المياه لجاهزية المعدات والسيارات والأطقم الفنية، وتطهير بالوعات الصرف الصحي الموجودة بالمدينة، فضلا عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق الصحية. ووجه «شعبان» التضامن الاجتماعي بفتح معسكرات الإيواء العاجلة لإقامة المتضررين من السيول وتجهيزها بالخيام والبطاطين، وأن تعمل إدارة تموين سفاجا على تشغيل المخابز بكامل طاقتها وتتابع أرصدة السلع الغذائية.