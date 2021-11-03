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أحمد داود أمام نيللي كريم في مسلسل «المشهد الأخير»

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أحمد داود أمام نيللي كريم في مسلسل «المشهد الأخير» أحمد داود أمام نيللي كريم في مسلسل «المشهد الأخير»

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يشارك الفنان أحمد داود في مسلسل «المشهد الأخير» والذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد vip، ويقدم داود خلال المسلسل شخصية أمير في حلقة بعنوان «سلف ودين»، والتي ستُعرض غدا الخميس، وتتناول الطمع والجشع اللذان سيدفعان أمير إلى اختيارين كلاهما أسوأ من الآخر.
ويتعاون مع داود في بطولة الحلقة النجمة نيللي كريم بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل «سجن النسا»، وينتظر «داود» إطلاق فيلمه «يوم 13» في دور العرض السينمائية، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في والشرق الأوسط، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله.
كما أعلن داود مؤخرًا عن استعداده لتصوير فيلمه المقبل «هيصة»، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم، حيث يخوض تحديًا جديدًا من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، ليرصد صراع الموهوبين رياضيًا مع الحياة ليمارسوا ما يحبونه وهو كرة القدم، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على بقيّة فريق العمل، الفيلم تأليف محمد ناير، ومن إخراج عثمان أبولبن.

المصرى اليوم

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