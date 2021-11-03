نائب بـ«الشيوخ»: التوسع في ملتقيات التوظيف بقطاع الإتصالات هو الحل

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أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أهمية الدور الذي تقوم به الحكومة ممثلة في وزارتي القوى العاملة، والاتصالات وكذلك المعهد القومي للاتصالات في توفير فرص عمل للشباب في قطاعات التكنولوجيا الحديثة.

وأشار النائب في تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين» إلى أن عقد ملتقيات توظيفية بالتنسيق بين الوزارات المختلفة وبمشاركة الشركات الكبرى في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هي الحل في هذه الظروف، وفرصة حقيقية لتوفير وظائف مناسبة للمتميزين في هذه المجالات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحرص على عقد الملتقيات التوظيفية، والتي توفر فرص عمل حقيقية، يشجع الشباب على تنمية مهاراتهم بالتأهيل والتدريب بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بتقديم مزيد من التسهيلات للشركات للمشاركة في تلك الملتقيات، وكذلك التوسع فيها على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لتوفير مزيد من فرص العمل، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية الربط بين هذه الملتقيات والجامعات والكليات المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.