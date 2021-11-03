ضبط 100 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في الإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، 100 طربة لمخدر الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية، بقصد الاتجار.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، نشاط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة الواسطى بمحافظة بني سويف، في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة ثان الرمل مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بتقنين الإجراءات وباستهدافهما تمكنت قوة امنية من ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بمحافظة الإسكندرية وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتفين محمول.

وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات، فيما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 700 ألف جنيه.