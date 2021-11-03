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"غرب وليست جزر البهاما".. رائد فضاء ينشر صورة ويعلق

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ليست المرة الأولى التي يلتقط فيها رواد فضاء صورًا للمملكة

"قد تعتقد أن هذه الجزر المذهلة موجودة في جزر الباهاما؛ لكنني وجدتها غربي "، هكذا علق رائد الفضاء الأمريكي شين كيمبرو، على صورة رائعة لجزر بالبحر الأحمر.

وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، قال "كمبرو" وهو ضابط سابق في الجيش الأمريكي على صفحته الرسمية بـ"تويتر": "قد تعتقد أن هذه الجزر المذهلة موجودة في جزر الباهاما؛ لكنني وجدتها قبالة الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر".

وأشار الموقع إلى أنها ليست المرة الأولى التي يلتقط فيها رواد فضاء صورًا من مناطق بالمملكة العربية السعودية؛ حيث سَبَق ونشر رائد الفضاء الياباني نوغوتشي سوييشي، صورة لمكة والحرم والمكي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتعليق قال فيه: "Holly Mecca Saudi Arabia".

وكذلك سبق ونشر رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيت، صورة للعاصمة السعودية (الرياض)، التي تبرز أضواؤها ساطعة في الليل؛ مشيرًا في الوقت ذاته إلى بقعة مظلمة وسط الصورة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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