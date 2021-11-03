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1300 جولة تُغلق منشأة وتحرير 75 مخالفة للتدابير الصحية في الشرقية

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1300 جولة تُغلق منشأة وتحرير 75 مخالفة للتدابير الصحية في الشرقية 1300 جولة تُغلق منشأة وتحرير 75 مخالفة للتدابير الصحية في الشرقية
خالفت الإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا

1300 جولة تُغلق منشأة وتحرير 75 مخالفة للتدابير الصحية في الشرقية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1388 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق منشأة مخالفة، وتحرير 75 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانبين التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة 940 تلقى 8 بلاغات، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أيّ مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية والمخالفات البلدية لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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