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"أمانة مكة" تنظم فعالية المشي لمسافة 7 كلم للحفاظ على القطط البرية

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"أمانة مكة" تنظم فعالية المشي لمسافة 7 كلم للحفاظ على القطط البرية "أمانة مكة" تنظم فعالية المشي لمسافة 7 كلم للحفاظ على القطط البرية
للتوعية بضرورة حماية القطط البرية المهددة بالانقراض في كل أرجاء العالم

تنظم أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية- مبادرة كات ووك "Catwalk" إحدى حملات منظمة كاتمو سفير Catmosphere العالمية للمشي مسافة 7 كيلومترات؛ لرفع الوعي بضرورة حماية القطط البرية، بممشى النسيم بمكة المكرمة يوم السبت المقبل.

وتهدف المبادرة التطوعية التي تنظمها الأمانة، إلى التوعية بضرورة حماية القطط البرية المهددة بالانقراض في كل أرجاء العالم ودعم النمر العربي ونوادر النمور، وتحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية في المنطقة بإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وسوف يقطع المشاركون في المبادرة مسافة 7 كيلومترات، إضافة إلى تخصيص مسافات قصيرة لمشاركة العائلات والأطفال هذه المسيرة، وإهداء هذه المسافة للقط البري المفضل لدى المشارك.

وأشارت الأمانة إلى أن التسجيل في المبادرة من خلال الرابط التالي https://forms.gle/qr53v9xHwexgsnUF8، تحت إشراف إدارة التطوع البلدي بالأمانة؛ لإتاحة الفرصة للجميع بالمشاركة وتشجيع أفراد المجتمع لممارسة المشي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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