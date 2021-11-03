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«معكم منى الشاذلي» يحتفل بعبد الرحيم كمال في عيد ميلاده الخمسين

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«معكم منى الشاذلي» يحتفل بعبد الرحيم كمال في عيد ميلاده الخمسين «معكم منى الشاذلي» يحتفل بعبد الرحيم كمال في عيد ميلاده الخمسين

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يحل السيناريست عبدالرحيم كمال ضيفا على برنامج «معكم منى الشاذلي»، اليوم الأربعاء، على قناة cbc، في التاسعة مساء.

يحتفل البرنامج بعيد ميلاد «كمال» الخمسين، لذلك يستعيد خلال اللقاء أبرز محطاته في عالم الفن. كما يروي تفاصيل إنسانية تُحكى لأول مرة.

في الحلقة نفسها، تستقبل الإعلامية منى الشاذلي المخرج حسني صالح ليتشارك مع عبدالرحيم كمال الحوار، ويقصان بدايتهما في مسلسلي «الرحايا» و«شيخ العرب همام»، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وفي الفقرة الثانية من الحلقة، تستقبل الشاذلي أعضاء فريق كورال جامعة عين شمس، الذي ينشد مجموعة من الأغاني على طريقة الأكابيلا.

كما أدى الكورال الذي يقارب عدد أعضائه 80 مطربا، عددا من الأغاني من بينها تتر مسلسل «الاختيار»، وبعض الأغاني الوطنية.

المصرى اليوم

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