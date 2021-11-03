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بعد رفع الغاز للمصانع .. طلب لمناقشة القضية بمجلس النواب

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بعد رفع أسعار الغاز للمصانع .. طلب لمناقشة القضية بمجلس النواب بعد رفع الغاز للمصانع .. طلب لمناقشة القضية بمجلس النواب

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أعلنت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن تقدمها بطلب مناقشة عامة، لاستبيان سياسة لدعم قطاع الصناعة في ، وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه المصانع خلال هذه الفترة، بعد القرار الأخير برفع سعر الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية.

وقالت «عبدالحميد» إن قطاع الصناعة في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء من أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد القومي، وهو قاطرة التنمية، لما له من دور كبير في دعم الاقتصاد من حيث قيمة مساهمته في الناتج المحلي وتوفير الآلاف من فرص العمل للمواطنين.

وأضافت النائبة أن الضغوط أصبحت تتزايد على القطاع الصناعي خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تضرر الأسواق جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع التصدير، وتفشي الذي تسبب في ضغط أكبر على الصناعة، نتيجة التزامها بدفع الرواتب وكافة المصروفات من ضرائب ورسوم وتكاليف الكهرباء والمياه والغاز.

وأكدت على أن هناك العديد من المعوقات الموروثة التي يشهدها قطاع الصناعة المصرية مثل ارتفاع تكلفة الصناعة وأسعار الغاز وتكلفة الجمارك على المنتجات وزيادة نسبة التأمينات، وتراجع حوافز دعم الصادرات، وقالت: «نحتاج إلى خطة واضحة لدعم قطاع الصناعة وحل مشكلات المصانع القائمة على إيجاد حلول جذرية لهذه المعوقات، ووضع حدًا للمشكلات المتراكمة والتي تؤثر بالسلب، والعمل على تعميق التصنيع المحلي وتشجيع الأنشطة الانتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، وذلك من خلال حل مشكلات المصدرين، والاستقرار على برنامج واضح لتحفيز الصادرات.

المصرى اليوم

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