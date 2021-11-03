طلب إحاطة بالبرلمان لسحب ملف تحويل السيارات لـ«الغاز» من وزير البترول

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وصف النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو لجنة التقل والمواصلات بمجلس النواب، تصريحات المهندس طارق الملا، وزير البترول، التي كشف فيها عن أن إجمالى عدد السيارات المحولة للغاز الطبيعى المضغوط حتى 30 سبتمبر 2021، بلغ 387 ألف سيارة، من بينهم 183 ألف سيارة تم تحويلها خلال الـ7 سنوات الماضية وأن المستهدف إضافة 400 ألف سيارة من خلال تحويل 150 ألف سيارة بالإضافة إلى إحلال 250 ألف سيارة من خلال مبادرة الرئيس بشأن التوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، لما يحققه من مردود اقتصادى وبيئى واجتماعى بـ «المحبطة».

وتساءل «زين الدين» في طلب إحاطة، قدمه للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير البترول والثروة المعدنية، عن عدد السيارات في مصر؟ مشيراً إلى أن تحويل 387 ألف سيادة للعمل بالغاز لايتعدى نسبة ال1 % من أعداد السيارات والمركبات المرخصة داخل نطاق المحافظات لـ 12 مليون سيارة مرخصة، والتى يتم تراخيصها من داخل الوحدات المرورية المنتشرة بكافة أرجاء المحافظات، والتى تنوعت ما بين رخص قيادة وتسيير سيارات وتجديد ونقل وقيد ورخص القيادة الخاصة، ورخص تسيير المركبات الخاصة، بالإضافة إلى ترخيص الدراجات البخارية.

وأوضح النائب أن عدد السيارات الملاكى وصل لـ 7 ملايين سيارة مرخصة، وأن عدد سيارات التاكسى والميكروباص وصل عددها إلى 700 ألف مركبة مرخصة، بجان سيارات الميكروباص غير المرخصة، التي تعمل داخل الأقاليم والمناطق الشعبية، ويصعب التوصل لها، بجانب 180 ألف أتوبيس مرخص سواء مدارس وحكومة أو خاص أو شركات أو بنوك، إضافة إلى أنه تم ترخيص عدد كبير من المقطورات داخل وحدات التراخيص والتى وصلت لـ110 آلاف مركبة مرخصة، بالإضافة إلى ترخيص 125 ألف «توك توك» من بين 2 مليون و500 ألف متواجدة بجميع الأقاليم والمدن التي يصعب على السيارات الدخول إليها.

وقال النائب إنه من خلال خطط وزارة البترول لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فإنه من المتوقع ان يستغرق هذا الامر عشرات السنين وربما لن تكون لدى الوزير الحالى القدرة على تحقيق رقم المليون سيارة حتى خلال ال 10 سنوات القادمة اذا استمر في موقعه الوزارى، مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء انتزاع اختصاص وزارة البترول في هذا الملف وإسانده إلى أي وزارة أخرى تكون لديها القدرة على تنفيذ هذا الملف.