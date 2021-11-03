تكريم الموسيقار هشام نزيه في الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية

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كرّم مهرجان الموسيقى العربية الموسيقار هشام نزيه تقديراً لمسيرته الموسيقية عبر أكثر من 20 سنة، والتي كان منها تأليف موسيقى وألحان الموكب الذهبي للمومياوات الملكية الفرعونية خلال نقلها من المتحف المصري، وهو حدث تم بثه عالمياً، ونال عنه نزيه إشادات مصرية ودولية عديدة.

وجاء تكريم «نزيه» في افتتاح الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، الذي أقيم في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور ضيفة شرف المهرجان وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، وشهد الحفل تكريم عدد من الفنانين والباحثين في مجالات فنية متنوعة من مصر وعدة دول عربية.

وأهدى المهرجان هذه الدورة إلى الموسيقارين الكبيرين جمال سلامة وعبده داغر، واللذين توفيّا خلال العام الجاري، ويقدم حفل الافتتاح مختارات من مؤلفاتهما الموسيقية.

وألف هشام نزيه الموسيقى الدرامية لأكثر من 40 عمل سينمائي وتلفزيوني، وتُوجت أعماله بـجائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2018 تقديراً لتميز مسيرته، ليصبح أول موسيقي ينال هذه الجائزة.

يذكر أن تجربة هشام نزيه الأولى في تأليف الموسيقى الدرامية كانت بفيلم «هيستريا »1998، الذي كان العمل الأول لمعظم طاقمه الفني،انطلاقة هشام كانت من خلال فيلم السلم والثعبان (2001) للمخرج طارق العريان.

نجاح موسيقى الفيلم دفع لإصدارها في ألبوم مستقل باستخدام تكوينات من موسيقى الفيلم، وهو واحد من ألبومات معدودة للموسيقى الدرامية يصدر تجارياً بالعالم العربي. وبنفس العام تعاون في فيلم الساحر مع المخرج رضوان الكاشف، ثم«سهر الليالي» 2003، وبالعام التالي عاد للتعاون مع طارق العريان في فيلم الأكشن «تيتو»، ثم في «أسوار القمر» (2015) وسلسلة «ولاد رزق» (2015 و2019).

وتميز هشام نزيه باستخدام موسيقى من مرجعيات متنوعة ثقافياً، مثل موسيقى فيلمي «الكنز»(2017 و2019) لـشريف عرفة، وإبراهيم الأبيض (2009) والأصليين (2017) للمخرج مروان حامد الذي حقق معه نجاحاً في سلسلة «الفيل الأزرق» (2014-2019)، وقد كانت من أكثر الأفلام المصرية كثافة في استخدام الموسيقى، وسجلت الموسيقى بها نجاحاً مستقلاً لدى الجمهور. أحدث أفلامه هو «العارف» بطولة أحمد عز.

وفي الدراما التليفزيونية قدم موسيقى مسلسلات «شربات لوز» 2012 ،«السبع وصايا» 2014، و«العهد: الكلام المباح» 2015 للمخرج خالد مرعي، و«أفراح القبة» 2016 لـمحمد ياسين.

وفي بداية 2020، خاض هشام نزيه أولى تجاربه بعمل يُعرض عبر الإنترنت من خلال مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة».